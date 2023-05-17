الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات البرنامج التدريبي قادة الجامعات الحكومية بجامعة المنصورة

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لبناء الوعي لدى العاملين بجامعة المنصورة، تحت شعار قادة الجامعات الحكومية، والذي عُقِدَ على هامش بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عُقِد برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة.

وقدّم الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، خلال محاضرة القيادة الكاريزمية، محاضرة القيادة الكاريزمية، مفاهيم القيادة الكاريزمية وأهميتها في النجاح والتميز في العمل وفي الحياة اليومية، مؤكدًا أن القيادة الكاريزمية هي عبارة عن مجموعة من الصفات القيادية التي يتمتع بها القائد وتتمثل في الثقة بالنفس والإيجابية والإلهام والتحفيز والتواصل الفعّال، وأنها تتطلب تواجد شخصية قوية وحضور مؤثر وقدرة على إدارة وتحفيز الفريق العامل لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح مدير معهد القادة، السبع مهارات للشخصية الفعالة وهي: "كن واضحا، الاختصار، كن لبقًا، استخدام الألفاظ الصحيحة، كن متنافسًا، أبتكر البدائل، أصنع الألفة". 

وأشار المشاركون إلى أن هذه المحاضرة والحوار البنّاء ساعدهم على فهم أساسيات القيادة الكاريزمية وتحسين أساليبهم في العمل وتطوير مهاراتهم القيادية.

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البرنامج التدريبي العاملين جامعة المنصورة المنصورة الجامعات الحكومية

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