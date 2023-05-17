مراسل "إكسترا نيوز": 40 حافلة تنقل الأسر السودانية بتسهيلات من الدولة المصرية

قال كريم رجب مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من أسوان، إن هناك تعليمات بزيادة العبارات الإضافية في العمل ومد ساعات عملها، وازدياد عدد الحافلات التي تتوافد على موقف "كركر" الدولي والتي وصلت إلى 40 حافلة بهدف نقل الأسر السودانية خلال الأيام الأخيرة، بتسهيلات من الدولة المصرية بشكل مستمر.

وأشار مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية للفضائية، إلى استمرار عمل العيادات المتنقلة في موقف كركر الدولي ووجود خمس عيادات، وتوفير الخدمات المختلفة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نظرًا لمشقة الانتقال عليهم بعد ما يزيد على 1000 كيلو متر، واستمرار عمل المستشفيات في مدينة أسوان في استقبال الحالات المختلفة ورفع الدرجة القصوى في هذه المستشفيات، وإمدادها بأعداد كبيرة من الكوادر الطبية المتميزة.

وأشار إلى المبادرة التي تقوم بها الدولة المصرية ومنها المبادرة التي أطلقت في قرية وادي كركر وتخصيص 15 منزلًا في هذه القرية، ومدينة دردرة والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من الأسر السودانية.