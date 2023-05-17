الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": 40 حافلة تنقل الأسر السودانية بتسهيلات من الدولة المصرية

الأسر السودانية
الأسر السودانية

قال كريم رجب مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من أسوان، إن هناك تعليمات بزيادة العبارات الإضافية في العمل ومد ساعات عملها، وازدياد عدد الحافلات التي تتوافد على موقف "كركر" الدولي والتي وصلت إلى 40 حافلة بهدف نقل الأسر السودانية خلال الأيام الأخيرة، بتسهيلات من الدولة المصرية بشكل مستمر.

وأشار مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية للفضائية، إلى استمرار عمل العيادات المتنقلة في موقف كركر الدولي ووجود خمس عيادات، وتوفير الخدمات المختلفة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نظرًا لمشقة الانتقال عليهم بعد ما يزيد على 1000 كيلو متر، واستمرار عمل المستشفيات في مدينة أسوان في استقبال الحالات المختلفة ورفع الدرجة القصوى في هذه المستشفيات، وإمدادها بأعداد كبيرة من الكوادر الطبية المتميزة.

وأشار إلى المبادرة التي تقوم بها الدولة المصرية ومنها المبادرة التي أطلقت في قرية وادي كركر وتخصيص 15 منزلًا في هذه القرية، ومدينة دردرة والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من الأسر السودانية.

أصحاب الأمراض المزمنة اصحاب الأمراض الأسر السودانية الأمراض المزمنة الخدمات المختلفة الدولة المصرية العيادات المتنقلة

الأكثر قراءة

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

لجنة وزارية عربية تدعو لمساندة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟