تنس طاولة الأهلي| فريق الرجال يفوز على الزمالك في الدورة المجمعة الأولى

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة “رجال” بالنادي الأهلي على الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب لاعبي الأهلي واستطاعوا من خلالها الأهلي حسم اللقاء عن جدارة واستحقاق والفوز بنتيجة 3-0.

ومثّل الأهلي في مباراة اليوم: محمد البيلي، عمر عصر، يوسف عبد العزيز.

ومن جهته، عبر أشرف عبد الفتاح، مدير جهاز تنس الطاولة بالنادي عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق والفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في أبناء النادي، وأنهم يسعون دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب.

وواصل رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي: “كل اللاعبين قدموا مستوى قويًّا، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات”.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا رجال، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

تنس طاولة الأهلي| فريق السيدات يفوز على الزمالك في الدورة المجمعة الأولى

الفريق الأول لتنس الطاولة “سيدات” بالنادي حقق الفوز على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

قدم فريق سيدات تنس طاولة الأهلي عرضًا مميزًا خلال المباراة مما ساعد لاعبات الفريق على السيطرة على أحداث اللقاء والفوز بالمباراة بنتيجة3-0. بمشاركة كل من دينا مشرف، وهنا جودة، وفريدة ناصر.

وكان فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي قد نجح في الفوز أمس على بتروجيت بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي سيدات تنس طاولة الأهلي اليوم في المباراة الثانية مع جزيرة الورد ضمن منافسات البطولة، حيث يسعى الفريق في مواصلة النتائج الإيجابية وانتصاراته لحسم لقب الدوري.‏

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.