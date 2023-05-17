الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"طاقة النواب": مصر تدخل مرحلة جديدة للخدمات اللوجستية بخدمات وقود السفن

رئيس لجنة الطاقة
رئيس لجنة الطاقة

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة وتبدأ مرحلة جديدة  في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والقيمة المضافة بقناة السويس والموانئ المصرية بشكل عام مع التطوير الذي تشهده وذلك بعد منح رخص تموين السفن بالوقود بالشراكة مع شركات مصرية وعالمية وهو ما يحقق فوائد وعوائد اقتصادية ضخمة  للاقتصاد المصري، بعد تسليم مصر أول رخصة لتموين السفن بالوقود في قناة السويس كبداية لسلسلة جديدة من خطوات  تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية و قناة السويس.

وأضاف عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن منح الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة شركة "مينرفا العالمية Minerva Group" أول رخصة والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد تمثل بداية مرحلة وجاءت بعد استعدادات كبيرة بعد أن كانت السفن تقوم بالتمون بالوقود قبل أو بعد دخولها إلى القناة وهو ما يحقق سمعة كبيرة لمصر.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن مثل هذه الخطوة  مهمة لمصر لتحقيق عدد من الأهداف منها مساعدة مصر على التحول  كمركز إقليمي للطاقة وتحقيق استراتيجية مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وتابع أن اللجنة القومية لإقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن والمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية  طرحت على الشركات العالمية ٤ رخص منها اثنين موانئ على البحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط وهو ما يضاف لسمعة مصر عالميا في مجال الطاقة والتحول لتعظيم عائدات الموانئ من خلال أنشطة الشحن والتفريغ والتموين بالوقود.

وأوضح عوض الله أن  شركة نيرفانا إحدى شركات مجموعة "Mercuria" العالمية المتخصصة في مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفى مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون.

وأشار عوض الله إلى أن هناك خطوات مهمة وسريعه لتشجيع الاستثمار منها انعقاد المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى والقرارات المهمة التي اتخذها، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات وخطوات جادة وسريعة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، تذليل العقبات والتحديات التي تواجه زيادة الاستثمارات خاصة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبية.

حسام عوض الله لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب الخدمات اللوجستية قناة السويس تموين السفن

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