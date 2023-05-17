محافظ الدقهلية يبحث تفعيل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، ممثلي وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات ويعقد اجتماعًا لتفعيل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة.

والتقى المهندس محمد موسى، مدير إدارة المشروعات بوزارة الإنتاج الحربي، والدكتور عاطف عبيد، استشاري بوزارة الاتصالات، بحضور الدكتورة أميرة يوسف، مدير مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد جلال، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وممثلي المديريات الخدمية.

وأشار "مختار" إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بكل أنواعها المختلفة، وربط كل بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة اصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.

كما أشار المحافظ، إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كل القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وإنشاء مشروعات قومية على الأراضي المملوكة للدولة.

وأكد مختار، ضرورة تضافر جهود كل الجهات لسرعة الانتهاء من حصر اصول وأملاك الدولة واستردادها لتعظيم موارد الدولة والحفاظ عليها.

وأوضح المحافظ، أن إنجازات مشروع حوكمة أصول الدولة تتمثل في حصر وأرشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة علي الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل اصل لسهولة التعامل معها، وأحكام السيطرة لكل اصل لسهولة التعامل معها، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدي كل جهة، وحصر الأصول الغير مستغلة واقتراح أمثل لاستغلالها، واعادة تقييم وتسعير الأصول.