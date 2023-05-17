الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن حشد المعارضة التركية للأصوات لمواجهة أردوغان

أردوغان
أردوغان

عرضت شاشة “القاهرة الإخبارية” تقريرا عن الانتخابات التركرية بعنوان “المعارضة التركية تحشد الأصوات في مواجهة تحالف أردوغان”.

وذكر التقرير، أن المعارضة التركية تعد العدة لحسم المعركة الانتخابية لصالحها بشتى الطرق، ربما هي فرصة تاريخية للمعارضة التي تخوض غمار الانتخابات بعدة تعهدات ووعود تمس مباشرة الحاجات الملحة للشعب التركي، وتسعى جاهدة إلى إعادة إنتاج تلك الوعود للفوز بجولة الإعادة.

وأضافت أن من أبرز تلك الوعود التي استهدفت بالأساس استقطاب مزيد من أصوات الناخبين في تركيا هو إعادة النظام البرلماني ومعالجة سيطرة الحزب الحاكم على السلطات الأربعة، والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية ومعالجة آثار أزمة الزلزال.

وأكد التقرير، أن قضايا ملحة للشعب التركي كانت محور حملة المعارضة بقيادة المرشح كمال أوغلو، الذي حصد 44.88% من الأصوات في مقابل 49.51% من الأصوات لأردوغان، و5.17% من الأصوات ذهبت إلى سنان أوغان، وفقا لإعلان اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

ومن أجل حسم المعركة الانتخابية لصالحها توقع مراقبون أن تركز المعارضة في جولة الإعادة في 28 مايو على قضية اللاجئين السوريين لاستقطاب الأصوات التي حصل عليها المرشح سنان أوغان في محاولة لخلق زخم حولها في الجولة الثانية من الانتخابات.

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