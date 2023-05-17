الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": بدء دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية بالأقصر

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر عن بدء فاعليات الدورة التدريبية على مهنة الطاقة الشمسية  بمركز التدريب المهني  بالطود، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعمل داخل القرى الأكثر احتياجا وتماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح هشام محمد عبدالله مدير مديرية  القوى العاملة بالأقصر في تقريره للوزارة أن الدورة التدريبية على مهنة الطاقة الشمسية تشمل 200 ساعة تدريبية نظرية وعملية ، على مدار شهرين كاملين بواقع 40 يوما تدريبيا، ويحصل المتدربون خلالها على جرعات تدريبية تتضمن صيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ، بما يؤهلهم للعمل في ذلك المجال بعد انتهاء فترات التدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورة التدريبية المجانية التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين عن طريق التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان عام المديرية ، ومنوهاً أنه يحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بالداخل والخارج فى مجال الطاقة الشمسية داخل شركات القطاع الخاص والإستثمارى.

الرئاسية حياة كريمة القوى العاملة حسن شحاتة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الطاقة الشمسية القرى الأكثر احتياجا

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟