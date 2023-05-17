الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انطلاق أولى الورش المجانية لتعليم الرائدات الهاند ميد بمعرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى الورش المجانية لتعليم الرائدات الهاند ميد بمعرض أهلا رمضان  بالإسماعيلية، حسب توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

وبدأت الورش بتعليم الرائدات، الأدوات المطلوبة وطريقة استخدامها، بالإضافة إلى مهارات  الرسم الكروكي للأشكال المستهدفة، وذلك بأحد ساحات معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكانرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، قد أعلن أنه لأول مرة بمعارض أهلا رمضان، تقام ورش مجانية لتعليم رائدات الأعمال فنون الهاند ميد والكروشيه بجناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال برئاسة السيدة جيهان فؤاد، بمعرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أنه تلاحظ إقبال السيدات على شراء منتجات جناح سيدات الأعمال وخاصة الاكسسوار والهاند ميد والكروشيه، ورغبة بعضهن في تعليم فنونه المختلفة، وبالفعل تم إقامة ورش مجانية بالتنسيق مع العارضات بالمعرض.
 

وأوضح "عثمان"، أن الفكرة جاءت من منطلق إتاحة الفرصة لتعليم الراغبات من الرائدات فنون الهاند ميد لفتح أبوابا جديدة للرزق من خلال رائدات سبق وأن شاركن في المعارض التي تقيمها الغرفة واستفدن منها.
 

أحمد عثمان اسماعيل الأدوات المطلوبة الإسماعيلية الإكسسوار

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