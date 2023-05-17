الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس اثنين بتهمة النصب على صبري عبدالمنعم في 1.9 مليون جنيه

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، بحبس صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد تقدم الفنان صبري عبد المنعم ببلاغ يتهم فيه صاحبة شركة مقاولات وآخر للنصب عليه في مبلغ مالي حوالي 1900000 جنيه مصري، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من "صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، ممثل"، يتهم فيه "نيفين. ع"، "عبدالمنعم. ط" بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى. 

بعمل التحريات تبين أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه فوجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة "نيفين" قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

كما تبين من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.

حبس صاحبة شركة مقاولات الفنان صبري عبد المنعم قسم شرطة المقطم

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