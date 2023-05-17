الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو بـ"رجال الأعمال": قرارات "الأعلى للاستثمار" بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

داكر عبد اللاه
داكر عبد اللاه

أكد المهندس ذاكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية القرارات التي أصدارها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع المجلس الأأعلى للاستثمار أمس، تؤكد حرص الدولة على اتباع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لجميع المستثمرين، لا سيما قرار تفعيل منح الحوافز الخاصة لأنشطة الاستثمار في عدة مجالات على رأسها الصناعة، مضيفا أنه من خريطة مصر الاستثمارية، لتتيح بذلك أكثر من 2500 إلى 4000 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال المهندس دارك في تصريح لـ"الدستور:، إن قرارات مجلس الناعلي بداية جديدة لجني ثمار لتنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير ضمن خطة الدولة لإجراء لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتعمق الصناعة الوطنية التي تعد القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محورا رئيسيا في تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية، وكذا إتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية خطوة على الطريق الصحيح لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج بما يسهم في توفير فرص العمل واستقرار الأسواق وزيادة الصادرات.

مستثمرون جنى الأعلى الاستثمار إصلاح الاقتصاد

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