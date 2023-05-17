الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعاطل فى "مقتل إمام وخطيب بشبين القناطر"

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لمتهم، اشترك مع 2 آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام من قبل، في قتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر والشروع في قتل نجله، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع. ج"، عاطل، و"عبد الوهاب ع.ج"، 21 سنة، طالب، و "وع ج" 58 سنة، موظف، فى يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر قتلوا المجني عليه "س م، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجنى عليه حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات بنها قتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر

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