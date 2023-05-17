وزيرة التضامن تعلن أهداف مبادرة "أسطوات مصر"

قالت نيفين القباجن وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "أسطوات مصر"، تأتي في إطار الإشادة بكل عامل متميز فى عمله، ومسؤولية المجتمع أن يؤمن بأهمية دور العمال والمزارعين ويحفزهم بشتى السبل للمساهمة في نهضة الاقتصاد المحلي، موجهة تحية تقدير واحترام ووفاء لجميع عمال مصر وأسطواتها أصحاب الأيادي الشريفة التي تكسب من كد يديها.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مؤسسة "وقفية مصر" بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والقطاع الخاص، والبنوك، والمنظمات الأهلية، والخبراء المعنيين بالمسئولية المجتمعية، وذلك تحت شعار “خير مستدام وأثر دائم للعمل الأهلي في كل أنحاء مصر”.

وأشادت القباج بإطلاق مبادرة "أسطوات مصر" التى تمت بدعم من بنك القاهرة والسفارة الألمانية في مصر وهي أول علامة تجارية مصرية ناتجة عن الحرف المهنية تعمل على إعلاء حقوق العاملين وتحرص على تقدير جهودهم، كما أنها تعلي من قيم العمل الحرفي والمهني، وتعزز من احترام عمل المرأة، وهي مبادرة تهدف إلى الدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات البشرية من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في إيجاد منافذ حيوية لبيع المنتجات التي تحظى بنسب عالية من الطلب.

وفي نهاية اللقاء، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مؤسسة "وقفية مصر" متمنية لها التوفيق والسداد في مسارها الأشمل والأعم والداعم لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ومعلنة دعم المؤسسة بمليون جنيه مصري لشراء ماكينات وأجهزة للإنتاج للتوسع في مبادرة "أسطوات مصر".

ومن جهتها، قالت الدكتورة مروة الدالي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء "وقفية المعادي" الأهلية و"وقفية مصر"، إن تدشين مؤسسة "وقفية مصر" يهدف لخلق وعي عام عن الوقف الخيري من خلال أبحاث ومشاريع وفاعليات ونماذج على أرض الواقع والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والدولية والشركات في تنفيذ مشروعات مبتكرة في بناء قدرات وخلق فرص عمل وتمويل مشروعات متناهية الصغر.