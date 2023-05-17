الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران للشحن الجوي" تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار معيتيقة الليبي

الشحن الجوي
الشحن الجوي

استأنفت شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلاتها المنتظمة إلى مطار معيتيقة بدولة ليبيا الشقيقة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات وذلك بواقع رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب وذلك لخدمة الحركة التجارية بين البلدين.

وقال الطيار جاسر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إذ ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة في مختلف مجالات النقل الجوي.

وأضاف حسين أنه تم تشغيل 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو 2023 بإجمالي حمولة بلغت 645 طنا باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 و B737-800f لمطار معيتيقة بليبيا،  وهو ما يأتى فى ضوء  الخطة التوسعية  التي تنتهجها الشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة القادمة، وأكد حسين أنه جار الآن العمل علي زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخري بليبيا مثل بني غازي ومصراتة خلال الفترة القادمة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الليبى.

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