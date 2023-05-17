طلاب الشهادة الإعدادية "سعداء" بامتحان اللغة العربية

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، عن سعادتهم من سهولة ومباشرة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، الذي ادوه صباح اليوم، في أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

فقال الطالب محمد خالد من أمام لجنة عمرو بن العاص الإعدادية بنين بالبساتين، إن أسئلة الامتحان جائت مباشرة فيما عدا سؤالين في فرع النحو.

وأضاف الطالب علاء احمد، أن موضوعات التعبير جاءت مباشرة مثل "موضوع عن كتابة التعاون والأخر الحفاظ على المرافق العامة"، وكذلك سؤالين القصة والقراءة والنصوص، قائلا: "التيركات كانت في الاستخراج بالنحو".

بينما قال الطالب عادل حامد، إن امتحان اللغة العربية جاء سهل ومباشر فيما عدا سؤالين في استخراج النحو.

انتهى امتحان مادة اللغة العربية، لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، في أول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، منذ قليل.

وكانت قد تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر التليجرام، صورا يزعمون أنها امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤدية طلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة داخل اللجان الآن، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وشدد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ٣٣، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالإلتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم .

كما شدد موسى على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وقام مدير المديرية بالتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشدداً على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجة الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.

المتبقي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة القاهرة كالأتي:

-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم