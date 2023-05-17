الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل تاجر مواشى على يد شقيق زوجته بسوهاج

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري بالرأس، وبسؤال ابنه أقر أنه أثناء استقلاله ووالده سيارة "ميكروباص أجرة" بأحد الطرق بدائرة المركز متجهين لسوق ماشية بدائرة مركز المنشأة فوجئا بقيام "3 مجهولين يستقلون دراجة نارية" باعتراض طريقهما محاولين استيقاف "الميكروباص"، وأطلقوا عيارًا ناريًا من سلاح كان بحوزتهم مما أدى لإصابة والده التى أودت بحياته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا أحدهم شقيق زوجة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهم "شقيق زوجة المجنى عليه" بعلمه من شقيقته بتوجه زوجها صباح يوم الواقعة رفقة نجله لشراء رأس ماشية من سوق الماشية، كما أرشدوا عن (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى الواقعة).

وزارة الداخلية مديرية أمن سوهاج مركز المنشأة

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