ماذا يفعل ريال مدريد فى إياب نصف نهائى أبطال أوروبا أمام الأندية الإنجليزية؟

تختتم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، بقمة مباريات الإياب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ويستعد الفائز من لقاء اليوم لمواجهة إنتر الإيطالي في نهائي الأبطال الشهر المقبل بإسطنبول، بعدما نجح في تخطي عقبة ميلان أمس.

ويلتقي الفريقان للمرة الرابعة في عامين بنفس الدور، حيث نجح النادي الملكي حجز بطاقة النهائي الموسم الماضي على حساب السيتي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في سانتياجو برنابيو بهدف لكل فريق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم ماذا يفعل حامل اللقب ريال مدريد إيابًا أمام الأندية الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويلعب الريال لقاءه الرابع أمام الأندية الإنجليزية إيابًا في نصف النهائي، حيث خسر لقاء وفاز في اتنين في 3 مباريات سابقة.

واجه الريال السيتي في إياب نصف نهائي موسم 2015 وفاز بهدف نظيف، حيث كان تعادلا سلبيًا في الذهاب وتأهل للنهائي.

وفي موسم 2020 لعب أمام تشيلسي وخسر بهدفين نظيفين، وودع البطولة حيث تعادل ذهابًا بهدف لكل فريق.

وأخيرًا في الموسم الماضي، بعدما قام بالريمونتادا التاريخية بالفوز 4-3 على حساب السيتي في البرنابيو، بعدما تأخر في النتيجة واستفاد بتأهله بمجموع اللقاءين بنتيجة 6-5.