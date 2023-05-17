القبض على سيدة و4 أشخاص بقتل شاب في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على سيدة و4 أشخاص بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال في منطقة دار السلام.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى إشارة من مستشفى قصر العيني بوصول شاب مصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمود.ح"، يعمل في محل لبيع العطارة ملك والده، مصاب بـ 6 طعنات. وبإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين وسيدة، وإن خلاف وقع بين المتهمين والمجني عليه قبل عده أشهر بسبب لهو الأطفال.

واضافت التحريات أن الخلافات تجددت بينهم وقاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.