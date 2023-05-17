الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عدادات مياه مسبقة الدفع فى حدائق العاصمة لترشيد الاستهلاك

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

صرح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بتوفير 200 عداد مياه مسبق الدفع لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهور (حي الياسمين- حي القرنفل)، وجارٍ استكمال بقية الأحياء.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلًا على المستفيدين بهذه الوحدات السكنية وتمكينهم من الإقامة بالوحدات.

ووجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، بنشر كشوف بأرقام العدادات الواردة إلى الجهاز، مطالبًا مالكي الوحدات السكنية الواردة أرقام العدادات الخاصة بهم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق العاصمة الكائن بالكيلو 46 طريق السويس لاستلام العدادات، حتى يتسنى للجهاز استكمال الإجراءات.

المهندس علاء عبد اللاه حدائق العاصمة جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة عداد مياه الوحدات السكنية منطقة الزهور

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