جامعة أسيوط تبحث خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة

عقدت جامعة أسيوط، اجتماعا لمراجعة الخطة الاستراتيجية المقبلة، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد العليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عمر سيد خليل، مدير مركز التطوير الجامعى، الدكتور محمد عبد العظيم طلب، العميد الأسبق لكلية التجارة، الدكتورة أمانى الشريف، مستشار رئيس الجامعة لإدارة الأزمات والتخطيط، الدكتور عبد التواب عبد اللاه دسوقى، العميد الأسبق لكلية التربية، الدكتور سليمان سعيد، الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة، الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة بأن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية، وتشكيل فرق عمل لوضع الخطة، مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق، مع وضع الأولوية لمتابعة العمل بالخطة الاستراتيجية بما يحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030 ومبادئ التنمية المستدامة؛ والتى ترتكز داخل جامعة أسيوط على مبادئ سبعة تهدف إلى تحقيق التكامل، والتخصصات المتداخلة، الاتصال، والمشاركة الفعالة والاستدامة، والمرجعية الدولية، وكذلك تحقيق الريادة والإبداع، إلى جانب دراسة الوضع الراهن للجامعة وما ترتكز عليه من نقاط قوة وما تتطلع إليه من فرص، وما تعانيه من نقاط ضعف، وما قد يواجهها من تحديات؛ وذلك لإسراع الخطى لتحقيق تطوير الأداء الشامل.

وكانت قد نظمت في وقت سابق إدارة التمويل الطبي والصيدليات بمستشفى صحة المرأة الجامعي، اليوم العلمي الثالث للصيادلة حول الجديد في استخدام المحاليل الطبية في عمليات أمراض النساء والتوليد، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور محمود عبد العليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات، بحضور الدكتور أحمد نصر، رئيس قسم النساء والتوليد ومدير مستشفى صحة المرأة، والدكتور مؤمن كامل، أستاذ أمراض النساء والتوليد، الدكتورة عبير عبد الهادي، مدير إدارة التمويل الطبي بمستشفى صحة المرأة والمشرف العام على وحدات الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية، الدكتورة نغم أنور، صيدلانية إكلينيكية بالمستشفى بمشاركة لفيف من الأطباء والصيادلة المشاركين في اللقاء العلمي.

جانب من الاجتماع

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