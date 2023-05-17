الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد احتفالية يوم التميز العلمي بكلية الآداب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، احتفالية "يوم التميز العلمي" والذي نظمته كلية الآداب، بحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد توفيق، عميد الكلية، الدكتور كريم مصلح، عميد الكلية السابق، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الكلية، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وفي كلمته أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته لتواجده بكلية الآداب، ذلك الصرح العريق الذي قارب على الاحتفال باليوبيل الذهبي على إنشائه، والكلية التي خرج من رحمها كليتين هما الألسن والآثار، وسيخرج ثلاث كليات تحت الإنشاء هم الدراسات البيئية، الدراسات الأفرواسيوية والإعلام، مهنئأ القامات العلمية الذين أثروا البحث العلمي بأبحاثهم ودراساتهم، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالبحث العلمي طبقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة، مضيفًا أن احتفال الكلية بيوم التميز العلمي إنما يهدف إلى تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب أهداف التنمية، ويعزز بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في مجال البحث العلمي، بجانب تحقيق ريادة علمية على المستوى الإقليمي والدولي .

وثمن الدكتور عبدالناصر يس في كلمته جهود وعمل المكرمين، موجهًا الشكر والتقدير لإخلاصهم في تعلم العلم ونقله، الأمر الذي ساهم في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تتضمن تكريم أساتذة الكلية الذين انضموا إلى اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والأساتذة المحكمين في لجان ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، بجانب أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية دولية أو إقليمية أو محلية.

وفي ذات السياق، عبر الدكتور خالد عمران عن سعادته البالغة لوجوده اليوم في تكريم تلك القامات العريقه وشباب العلماء من الهيئة المعاونة، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد والتعلم لرفع لواء الجامعة ومصر عالياً خفاقاً، مضيفاً أن التكريم شمل أيضاً أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ وأستاذ مساعد، وأيضاً أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية أو قاموا بتأليف كتب علمية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة المعاونة الذين حصلوا على درجتي الدكتوراه أو الماجستير هذا العام.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد توفيق، إن الاحتفالية تهدف إلى تشجيع جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية الذين يكرمون لأول مرة لحصولهم على درجتي الدكتوراه أو الماجستير، وذلك احتفاءً بجهودهم العلمية وتشجيعاً لزملائهم، مؤكدًا أن الكلية تبنت أهدافاً استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية، طبقاً لتعليمات القيادة السياسية في ظل توجهات الجمهورية الجديدة، من أجل تأهيل خريجيها للمنافسة فى أسواق العمل، وبما يواكب "رؤية مصر 2030" بأبعادها الثلاثة الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.

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