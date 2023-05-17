«الصف الأخير» يفتتح موسم سينمائى جديد بدور العرض المصرية

أطلقت دور العرض السينمائى قبل قليل، فيلم “الصف الأخير” بطولة الفنان بيومي فؤاد وعدد من النجوم في افتتاح الموسم البيني بين عيدي الفطر والأضحى والذى من المقرر أن يشهد عددا من الأفلام خلال الأيام المقبلة.

“الصف الأخير”

تدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة ينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، ويخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

أبطال الفيلم

الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، يشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن، قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، إخراج شريف محسن.

‏احتفل صناع وأبطال “الصف الأخير” بالعرض الخاص للفيلم، أمس، في سينما جلاكسي المعادي بحضور بيومي فؤاد وتيام قمر والمخرج شريف محسن، ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد مع عدد من نجوم الفن وسط حضور الصحافة والإعلام.

وشهد العرض الخاص تواجد نجوم الفيلم من الشباب نورا عبد الرحمن، خالد إبراهيم، أحمد سعد والي، أحمد يحيى، محمد علي ميزو، آية جمال، لما حتاتة، أمير الحسيني، وليد كمال، محمد متولي، حسام أبو المكارم، محمد عادل، أشرف مهلل، ضياء العطار، أحمد الرشيدي، إبراهيم صابر، محمد العبد، رغدة رأفت ومحمد صلاح خطاب.

كانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "الصف الأخير" للمخرج شريف محسن، وذلك تمهيدًا لانطلاقه في دور العرض السينمائية اليوم 17 مايو الجاري وكشف الإعلان الرسمي عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، ولكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومي فؤاد الذي يتورط معه في العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.