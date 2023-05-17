الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«الصف الأخير» يفتتح موسم سينمائى جديد بدور العرض المصرية

الصف الأخير
الصف الأخير

أطلقت دور العرض السينمائى قبل قليل، فيلم “الصف الأخير” بطولة الفنان بيومي فؤاد وعدد من النجوم في افتتاح الموسم البيني بين عيدي الفطر والأضحى والذى من المقرر أن يشهد عددا من الأفلام خلال الأيام المقبلة.

“الصف الأخير”

تدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة ينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، ويخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

أبطال الفيلم 

الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، يشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن، قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، إخراج شريف محسن.

‏احتفل صناع وأبطال “الصف الأخير” بالعرض الخاص للفيلم، أمس، في سينما جلاكسي المعادي بحضور بيومي فؤاد وتيام قمر والمخرج شريف محسن، ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد مع عدد من نجوم الفن وسط حضور الصحافة والإعلام.

وشهد العرض الخاص تواجد نجوم الفيلم من الشباب نورا عبد الرحمن، خالد إبراهيم، أحمد سعد والي، أحمد يحيى، محمد علي ميزو، آية جمال، لما حتاتة، أمير الحسيني، وليد كمال، محمد متولي، حسام أبو المكارم، محمد عادل، أشرف مهلل، ضياء العطار، أحمد الرشيدي، إبراهيم صابر، محمد العبد، رغدة رأفت ومحمد صلاح خطاب.

 

كانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "الصف الأخير" للمخرج شريف محسن، وذلك تمهيدًا لانطلاقه في دور العرض السينمائية اليوم 17 مايو الجاري وكشف الإعلان الرسمي عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، ولكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومي فؤاد الذي يتورط معه في العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.

دور العرض الصف الأخير الفنان بيومي فؤاد بيومي فؤاد الفطر فيلم الصف الأخير أبطال فيلم الصف الأخير

الأكثر قراءة

"التخطيط القومي" يختتم ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"

استثمارات بـ10 ملايين دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.. افتتاح مشروع بريطانى ضخم فى مصر

تحرير 379 مخالفة تموينية بالغربية خلال 72 ساعة

وزير الري يكرم "رواد مدرسة الري المصرية"

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها بجميع المصريين بالخارج من ذوي الهمم لما يحققونه من إنجازات

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"