الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ابتداء من الغد.. أعمال نادرة بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

متحف الفنون الجميلة
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

يقيم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، معرضا لأعمال فنية نادرة من مقتنيات المتحف والتي تعرض لأول مرة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. 

ويصاحب المعرض مجموعة من ورش العمل واللقاءات على مدار أسبوع، نستعرضها خلال السطور التالية..

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية  

بمنطقة محرم بيك بمدينة الإسكندرية، ويعتبر أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط.

يضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد بالإضافة إلى بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين، ويضم المتحف أيضا بعض أعمال الحفر والطباعة بالإضافة إلي بعضٍ من أعمال المثال «محمود مختار» وبعض المثالين المصريين والأوربيين.

يساهم المتحف في الارتقاء بالذوق الفني في المجتمع السكندري والمصري بوجه عام وذلك من خلال إقامة أنشطة فنية متنوعة تشمل ورش فنية وتربية متحفية للأطفال، العديد من المعارض الفنية لكبار الفنانين المصريين، ورش عمل ومعارض فنية لشباب الفنانين بالإضافة إلي أنشطة التبادل الثقافي الدولي.

اليوم العالمي للمتاحف

هو يوم دولي يقام سنويًا في 18 مايو أو حوالي هذا اليوم، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، وتحدد لجنة استشارية من مجلس المتاحف العالمي هذا الموضوع.

وبحسب مجلس المتاحف فإن الغاية من هذه المناسبة هي: إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة، وتنبههم للتحديات التي تواجه المتاحفة إذا ما أصبحت- حسب تعريف المجلس للمتاحف- مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره.

التبادل الثقافي الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون التشكيلية المجلس الدولي للمتاحف اليوم العالمي للمتاحف المعارض الفنية متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

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