الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ردًا على مبادرة أفريقيا لإنهاء حرب أوكرانيا.. واشنطن: القرار فى يد موسكو

فيدانت باتيل
فيدانت باتيل

ادعى نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أمس الثلاثاء، أن إنهاء الأزمة الأوكرانية يعتمد بشكل كامل على قرار السلطات الروسية، وليس على أي طرف آخر.

وأضاف خلال إفادته الصحفية: “مسألة إنهاء الأزمة الأوكرانية تعتمد على السلطات الروسية، التي لم تبد حتى اللحظة أي اهتمام بإنهاء هذه الحرب، دعونا لا ننسى أنه عندما تم طرح مبادرات سلام من مختلف دول العالم، ومن ضمنها مبادرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رفضت روسيا التصرف بحسن نية”.

وتابع: "وبدلا من محاولة إنهاء الصراع، استهدفت روسيا منازل المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية الأوكرانية المدنية باستخدام الصواريخ والمسيرات".

وألمح إلى أن الولايات المتحدة “تواصل العمل عن كثب مع شركائها في القارة الإفريقية حول مجموعة من القضايا، بما فيها الأزمة الأوكرانية”.

ويعتزم 6 قادة أفارقة السفر إلى روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بين البلدين، على ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أمس الثلاثاء.

وقال رامابوزا لصحفيين في مدينة الكاب، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على استقبال البعثة وقادة الدول الأفريقية في موسكو وكييف.

ولفت الرئيس الجنوب أفريقي إلى أنه أجرى اتصالات منفصلة مع كل من بوتين وزيلينسكي نهاية الأسبوع الماضي، قدم خلالها مبادرة صاغتها مصر زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا وجنوب أفريقيا.

وأضاف: اتفقت مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتعامل مع رؤساء الدول الأفريقية.

وتابع خلال مؤتمر صحفي في الكاب خلال زيارة دولة أجراها رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ: نأمل بأن نجري محادثات مكثفة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والاتحاد الأفريقي بالمبادرة ورحبوا بها.

وجاء إعلان رامابوزا غداة تصريحه بأن جنوب أفريقيا تتعرض لـضغوط ضخمة للانحياز في النزاع، في أعقاب اتهامات أمريكية بأن بريتوريا زودت موسكو بالأسلحة، وهي خطوة من شأنها أن تكسر حيادها المعلن، وهو اتهام نفته جنوب أفريقيا.

روسيا أمريكا إنهاء ازمة أفريقيا

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