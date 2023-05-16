الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين إنتر وميلان في دوري الأبطال

ميلان وإنتر
ميلان وإنتر

انتهى الشوط الأول بين إنتر وميلان بالتعادل السلبي، بين الفريقين في اللقاء المقام بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ميلان استحوذ نسبيًا على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 53%، مقابل 47% لإنتر صاحب الأرض.

وكان ميلان المبادر بالخطورة في الدقيقة 4 بتصويبة قوية من ثيو هيرنانديز من خارج منطقة الجزاء، مرت فوق حارس مرمى إنتر أندريا أونانا.

ورد نيكولو باريلا على تسديدة ثيو بتسديدة في الدقيقة 7، مرت فوق مرمى الحارس الفرنسي للروسنيري منيان.

وبالدقيقة 9 أنقذ ماتيو دارميان مرماه من هدف محقق بعدما أنقذ الكرة من على المرمى، بعد خروج خاطئ لأونانا بعد رأسية من جيرو.

وتألق أونانا ببراعة في الدقيقة 11 لتسديدة داخل منطقة الجزاء، من براهيم دياز.

وسدد مخيتاريان بالدقيقة 23 كرة مرت فوق مرمى منيان، ويرد عليها لياو بكرة خطيرة اخترف فيها دفاعات إنتر بالدقيقة 37 وسدد كرة مرت على يسار أونانا.

ورد منيان على أونانا وتعملق بالدقيقة 38 لصد رأسية قوية من دزيكو وأبعدها عن مرماه.

وقبل نهاية الشوط بخمسة دقائق، استلم لاوتارو كرة على مشارف منطقة جزاء ميلان بالدقيقة 40 وسدد كرة مرت بقليل فوق مرمى منيان.

إنتر ميلان إياب نصف نهائى دورى الابطال دورى الأبطال هيرنانديز

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