الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميلاد: السوق المحلى تعتمد على إعادة تصنيع الذهب المستعمل

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الذهب المحلي تعتمد بشكل كبير علي عملية إعادة تصنيع الذهب المستعمل الذي يتم شراؤه من المواطنين وإعادة تشكيله مرة أخري، وطرحه في السوق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مباشر من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى مجدى دربالة والإعلامية مريم بدر، عبر الفضائية المصرية أن القرارات الاستيرادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة للحد من عملية الاستيراد بهدف دعم المنتجات المحلية، ساهم في انخفاض كميات الذهب في السوق؛ ما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلي أن مصر لديها صناعة ذهب وليست تجارة ذهب كما يعتقد الكثيرون، حيث نعتمد علي صناعة الذهب وتشكيله وإعادة بيعه بل وتصديره إلي بعض الدول.

ارتفاع الأسعار استيراد اعادة تشكيل إعادة تشكيله إعادة تصنيع

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