مباحثات بين سلطتي الطيران المصرى والنمساوي لتعزيز التعاون

قام وفد سلطة الطيران المدني المصري، برئاسة الملاح هشام عبد الباسط مدير الادارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل سعيد مدير الادارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات بسلطة الطيران المدني بعدة اجتماعات مع وفود حكومة جمهورية النمسا في فيينا، وانعقدت تلك الاجتماعات علي مدار يومي 15 و 16 من شهر مايو الجاري لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدنى بين البلدين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية تحديث جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر و جميع دول العالم في مجال النقل الجوي و وتقديم الخدمات الجوية في إطار التنسيق الفعال والتعاون المشترك مع جميع الدول الأعضاء بما يتواكب مع مستجدات صناعة النقل الجوي.

شارك في المفاوضات الثنائية محمد الملا، سفير مصر بالنمسا و فؤاد حتة سكرتير ثالث بالسفارة المصرية و من الجانب المصري عمرو علي مدير عام العلاقات الدولية بالشركه القابضه لمصر للطيران وسلمى الطحان بشركة إير كايرو وهديه عبد العزيز بشركه مصر للطيران للشحن الجوي .

وأسفرت المفاوضات الثنائية عن نجاح الوفد المصري في إتمامها بنجاح وفاعلية، حيث تم التوقيع علي مذكرة تفاهم مبدئية تهدف إلي تنشيط الحركة السياحية وزيادة عدد الرحلات بين البلدين؛ بالإضافة إلي توقيع اتفاق خدمات نقل جوي جديد يسهم في تعزيز العلاقات المصرية النمساوية بحضور السفير مايكل كينز مسؤول الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية. (رئيسا لوفد النمساوي) و كريستين موسينا باور بالوزارة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا نائبة رئيس الوفد النمساوي ومسؤول تنسيق العلاقات.

في نهاية الاجتماعات، قدم الوفد المصري الشكر والتقدير لسفير مصر في النمسا على التعاون الفعال والتنسيق المثمر بين البلدين من أجل تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للوفد المصري خلال تواجده بالنمسا.

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