رئيس جامعة المنوفية يستمع لآراء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإنجاز المرحلة الأولى من المدينة الطبية

شهدت فعاليات مائدة الحوار التي دعا لها الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع، تفاعلًا كبيرًا من جانب نواب الشعب الذين أكدوا دعمهم الكامل للجامعة، ودعم أنشطتها وخدماتها العلمية والبحثية والمجتمعية والصحية.

حيث استمع القاصد لآراء النواب ومقترحاتهم لإنجاز مشروعات الجامعة وخاصة مشروعها العملاق تشييد المدينة الطبية الذي يعد صرحا طبيا كبيرا يخدم الملايين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، كما دعا الجميع إلى التكاتف لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع في أقرب وقت كبداية ستحدث طفرة في الخدمة الصحية بالمحافظة.

وأعرب القاصد عن شكره لنواب الشعب وتلبيتهم الدعوة في بيتهم جامعة المنوفية الذين ينتمون إليها، مشيرا إلى أن الجامعة والمحافظة قادرة على النهوض بأبنائها وأيادي المخلصين بها، كما وجه رئيس الجامعة الشكر للواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية علي دعمه الدائم للجامعة.



ومن جانبهم قدم نواب المجلسين الشكر لرئيس جامعة المنوفية على الدعوة الكريمة، مؤكدين دعمهم الكامل للجامعة ورغبتهم في المشاركة في كل فعاليات الجامعة ودعم أنشطتها المختلفة، مثمنين حرص رئيس الجامعة علي التواصل البناء والمثمر مع نواب الشعب والقيادات السياسية بمصر للتعاون في دفع قاطرة التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

وعرض النواب اقتراحتهم لدعم إنشاء المدينة الطبية وتحقيق هذا الإنجاز في أسرع وقت، كما أكد النواب ضرورة التكاتف لتحقيق أفضل خدمة صحية لأبناء الشعب المصري الذي يتطلب تقديم كافة أوجه الدعم اللازم، فضلا عن الاستفادة من خبرات علماء ورجال الأعمال وأبناء المحافظة في كل مكان.

وأشاد النواب بفكرة إنشاء معهد قومي للأورام وتوسعة قسم الأورام الذي أصبح أمرًا ملحًا نظرًا لانتشار هذا المرض وكثرة عدد المصابين مع ضرورة العمل على الحد من انتشاره، بإجراء المزيد من الأبحاث العلمية في هذا المجال ودعمها.

كما استعرض النواب الرؤي المختلفة لإنجاز مشروع المدينة الطبية، واستعدادهم ليكونوا أول المتبرعين للبدء في التنفيذ فورا.

وأعرب نواب الشعب عن أملهم في إنشاء كليات جديدة بالجامعة تواكب أسواق العمل بالداخل والخارج مثل كلية تكنولوجيا الفضاء وكليات للصناعات كصناعة الذهب والحديد والصناعات الاستراتيجية الأخري التي تواكب التطور الذي يشهده العالم .

كما أيد النواب الدكتور أحمد القاصد في دعوته إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات البحثية وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في دفع قاطرة التقدم، وذلك بالتعاون مع القطاع الصناعي وهيئة الاستثمار وهو ما سيعود بالنفع ويسهم في زيادة موارد الجامعة، مع ضرورة تطابق التعليم مع متطلبات السوق والعمل، وأن تسهم الجامعة بكوادرها المتخصصة في تقديم مشروع للرقمنة الكاملة للأجهزة الحكومية.



وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ما تم إنجازه بالجامعة في قطاع التعليم وجامعة المنوفية الأهلية، مشيرة إلي أنه من المتوقع أن تبدأ العام القادم في تقديم ١٥ برنامجًا جديدًا لخدمة الطلاب والطالبات علي مستوي الجمهورية والطلاب الوافدين.

كما استعرض الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، مشروعات الجامعة الإنتاجية التي تنفذها وتساعد فيها الجامعة، وذلك كجزء من التدريب الميداني للطلاب وضمن مبادرة "توطين وتطوير الصناعات الحرفية والسجاد الآلي والنصف يدوي"، والتي تسعى لتوفير فرص عمل للخريجين والسعي للتصدير لتوفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد الدكتور ناصر عبدالباري عميد كلية الطب جامعة المنوفية، أن الجامعة تستهدف تغطية وتلبية احتياجات جميع المواطنين من الرعاية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار؛ لأن تقديم الرعاية الصحية هو من أهم أولويات الدولة.