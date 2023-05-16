الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد من الإسكان يتابع جودة عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

حدائق العاصمة
حدائق العاصمة

استقبل علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ومحمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان مسؤولى وحده الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لمعرفة نسب الجودة المطلوبة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومية، حيث رافقهم خلال الجولة إسلام جمال ومحمد يوسف مهندسي إدارة الإسكان بجهاز مدينة حدائق العاصمة.

واستهل مسؤولو جهاز العاصمة وفد وزارة الإسكان الجولة بزيارة مشروع سكن لكل المصريين محور محدودى الدخل وتفقد المسئولين مشروع إنشاء 111 عمارة سكينة بواقع تنفيذ 2664 وحدة سكينة نموذج 75 متر مربع حيث تم تنفيذها بإشراف مركز البحوث الإسكان و الاستشارات الفنية كلية الهندسة جامعة الزقازيق، لتطبيق نموذج الإسكان الأخضر صديق البيئة.

التشطيبات الوحدات السكنية المواصفات الفنية تنفيذ مـبـادرة حدائق العاصمة علاء عبد اللاه مبادرة سكن لكل المصريين

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