تجديد حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر بالقاهرة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر ١٥يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي؛ لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو ونصف وفرد محلى، وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.