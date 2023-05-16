بعد إعادة تشكيله.. الخضراوي: قرارات "الأعلى للاستثمار" تستهدف دعم الاقتصاد الوطني

قال الدكتور أحمد فتحي الخضراوي، عميد كلية الإدارة بجامعة النهضة، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، بدأ بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف “الخضراوي” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة أتخذت العديد من المسارات لتعزيز دور القطاع الخاص، ومنها وثيقة ملكية الدولة، وتخارج الدولة من العديد من المشروعات، أو الاستمرار بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن كل القرارات هي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي.

الهدف الحقيقي للمجلس الأعلى للاستثمار

وأشار إلى أن الدولة بداية من المؤتمر الاقتصادي، وصولًا إلى الحوار الوطني، اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح "الخضراوي" أن الأهداف الحقيقة للمجلس هي أن يعيد الإصلاح التشريعي واتخاذ كل ما يلزم من قرارات واستثمارات، لافتًا إلى أن الدولة أصدرت ما يعرف باسم الرخصة الذهبية لتقنين أوضاع المشروعات والقطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة خاصة المتعلقة بالهيدروجين الأخضر.