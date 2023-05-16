بعد إعادة تشكيله.. أستاذ تمويل يكشف أهمية قرارات "الأعلى للاستثمار"

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، أصدر العديد من القرارات الهامة لدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن من هذه القرارات الرخصة الذهبية، والتي تعد خطوة جيدة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلبي متطلبات مجتمع رجال الأعمال وطالب الرئيس بالتوسع فيها.

وأشار إلى أن القرارات شملت مراجعة المدد اللزمنية لتأسيس الشركات، وكذلك تخفيض تكاليف التأسيس، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

مصر تفتح أبوابها للاستثمارات بجميع القطاعات

وأشار “إبراهيم” إلى أن مصر تفتح ذراعيها لجميع أشكال الاستثمار بمختلف القطاعات، مُطالبًا رجال الأعمال المصريين بحمل لواء المبادرة وضخ المزيد من الاستثمارات دعمًا للاقتصاد الوطني.