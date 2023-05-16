المقاولون العرب يتقدم بهدفين ضد حرس الحدود فى الشوط الأول

انتهى الشوط الاول بين المقاولون العرب وحرس الحدود بتقدم الذئاب بهدفين دون رد على فريق الحرس، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حالياً على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم للذئاب محمد سالم في الدقيقة السادسة، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب جون أوكولي في الدقيقة 44 من احداث الشوط الأول.

وأعلن أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب التي ستنطلق في الخامسة مساء اليوم بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز.

وجاء التشكل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. أحمد السعدني.

خط الدفاع.. محمد رضا – محمد عبدالله "حكه" – محمود بن والي - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط.. مصطفى صبحي - مصطفى جمال – إسلام جمال – مصطفى زيكو.

خط الهجوم .. إيمانويل ديفيد - فلانتين أدو.

كما أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه للمباراة الذي يتكون من ..

حراسة المرمى.. محمود أبوالسعود .

خط الدفاع.. عمر فايد - أحمد علاء - نور الدين فاروقا.

خط الوسط .. أحمد عاطف قطة - أحمد الشيمي - أحمد فوزي - محمد هاني.

خط الهجوم .. عمر سافيولا - محمد سالم - جون أوكلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عربي وأحمد عيد ولويس إدواردو ومحمد مجلي وعبدالرحمن خالد وأمير عابد وأمادو نياس ومحمد شوقي غريب وفادي فريد.

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة من 25 مباراة وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي وبيراميدز وحقق 3 انتصارات فقط، وتعادل 7 مرات وخسر 15 مباراة، ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد 14 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

ويحتل المقاولون المركز السادس برصيد 37 نقطة ولم يحقق الفوز في آخر 10 مباريات ببطولة الدوري.

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده هشام طلب ومحمد أبورحاب ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.