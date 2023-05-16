الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة التنسيقية تطالب بتعظيم سياحة اليخوت.. وتؤكد: نعانى من صعوبة إصدار التصاريح

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

أكدت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقيه شباب الأحزاب، وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، أهمية سياحة اليخوت ودورها في تعظيم إيرادات القطاع في ظل توجه عدد كبير لها.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله".

وأردفت سعيد: "البحر المتوسط به ٢٠٠ ألف يخت نصيب مصر منهم ٥٠٠ يخت فقط، وهذا يرجع لمجموعة من التحديات تتمثل في صعوبة إصدار التصاريح والإجراءات".

وتابعت أمين سر التنسيقية أن السائح لا يريد تضييع الوقت في ظل وجود دول أخرى لديها منظومة سريعة تصدر التصاريح أونلاين بشكل رقمي؛ لذلك يجب وضع هذه الأمور في الاعتبار.

واستطردت وكيل سياحة الشيوخ أنه يجب النظر لإشكالية التفتيش الجمركي واصفة إياه بالطارد، منوهة أيضا إلى أزمة عدم وجود خدمات لوجستية.

وفي نهاية حديثها طالبت سعيد بضرورة إصدار نظام رقمي وشباك واحد يتيح سهولة صدور التصاريح، مع ضرورة إقامة معرض دولي لليخوت، خاصة أن هذه السياحة من الأنواع الهامة .

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

النائبة سها سعيد تنسيقية شباب الأحزاب لجنة السياحة بالشيوخ اليخوت إيرادات القطاع

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