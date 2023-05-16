الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انطلاق يوم السلامة المهنية بحقول شركة بتروأمير (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت فعاليات يوم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بحقول شركة بتروأمير « بتروصفوة _غزالات» في ظل توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لتفعيل برنامج «Safety Walk Down».

يأتي ذلك في ظل تعزيز أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الإصابات وحوادث العمل، وذلك بمناسبة احتفال وزارة البترول والثروة المعدنية باليوم السنوى للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بعنوان «سلامة العمليات الإنتاجية».

في سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما يشهده قطاع التعدين من تطورات بدأت مع تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وآليات الاستثمار واجتذاب شركات عالمية للعمل بمصر، واكبه اهتمام كامل بتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية التعدينية فيما يخص الجيولوجيين والإداريين والماليين، لافتاً إلى أن تدريب جيولوجيين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الخاص ببرنامج الحصول على شهادة كود التعدين الأسترالي (JORC) هى إحدى الخطوات المهمة التى تضيف لخبرات العاملين وإلى صناعة التعدين التى يتم العمل على زيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى بما يليق وما يتوافر لها من ثروات.

وأوضح “الملا”، خلال تسليم 22 جيولوجيًا متدربًا من هيئة الثروة المعدنية شهادات اجتياز دورة برنامج JORC أن برنامج  JORC الذى استمر لمدة ثمانية أسابيع متتالية على شكل محاضرات عبارة عن جلسات دراسية (عبر الإنترنت)  ، هى من برامج التدريب الفنية المتخصصة التى يوفرها قطاع البترول من خلال شركائه العالميين من شركات عالمية ومؤسسات دولية كالجايكا اليابانية والبنك الدولى وغيرها من الجهات المهتمة بالتدريب والتطوير.

وأكد الملا استمرار الوزارة فى تدريب الكوادر التعدينية بما يوجد لديهم تنوعاً فى الخبرات المعرفية والفنية فى ظل ما تشهده صناعة التعدين حالياً من اهتمام عالمى كبير، مع الدور المتنامى للثروات التعدينية فى مجال التحول الطاقى، لافتاً إلى أن مصر تطبق استراتيجية تعدينية تراعى تحقيق القيمة المضافة لما تملكه مصر من ثروات تعدينية حباها الله بها، وتشهد دخول شركاء دوليين من خلال المزايدات التى طرحتها مؤخراً وهو ما يحتاج إلى توفير تدريب مستمر ومن هنا كان وضع بند توفير منح تدريب لكوادر هيئة الثروة المعدنية كبند رئيسى فى عقود الاستثمار، ووجه الملا بأهمية التوسع فى إجراء زيارات وتدريب للعاملين بالهيئة فى مواقع التعدين المختلفة، بجانب ما يتم من بعثات وزيارات حقلية كأحد أوجه التوسع فى تدريب العاملين وصقل خبراتهم ومهاراتهم.

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