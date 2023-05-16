ممثل "العربي الناصري" يُطالب بتدخل الفن لجذب مزيد من السياحة الأجنبية

أكد محمد الزهيري، ممثل الحزب العربي الناصري، على دعم حزبه لمطلب فصل وزارة السياحة عن وزارة الآثار، وضمها للطيران، قائلًا إن السياحة اقتصاديًا سلعة، ولابد من إيجاد حلول لرفع الطاقة الاستيعابية لعدد الغرف الفندقية.

وقال “الزهيري” خلال مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، في لجنة السياحة بالحوار الوطني، إنه يمكن إنشاء غرف منخفضة التكاليف "موتيلات" مثل أوروبا، وتقدم مستوى خدمي عالي، لكن بتكاليف بناء أقل.

كما دعا لضرورة تدخل الفن للترويج، قائلا: "الفن لابد يتدخل في صناعة أفلام تجذب السائح لمصر، وكذلك سياحة الأحداث العالمية، مثل موكب المومياوات المصرية".

ولفت إلى أن مصر فيها آثار إسلامية ومسيحية، وتوجد قرية في الفيوم، قرية كوم أوشيم وهي قرية فرعونية كاملة، يمكن بناء موتيلات حولها.