الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نهى عبدالقوى: التحالف الوطنى حقق نجاحًا كبيرًا فى ملف الحماية المجتمعية

نهى طلعت عبدالقوى
نهى طلعت عبدالقوى

قالت نهي طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن هناك فرقا بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مضيفة أن المجتمع المدني قام بدور كبير خلال القترة الماضية بشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص بشأن الحماية الاجتماعية. 

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.

وأكدت “عبدالقوي” أن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية دون تحقيق تنمية مستدامة لن يعود بفائدة علينا، مشيرة إلى أن التحالف الوطنى شارك بدور كبير خاصة مع أسر برنامجي “تكافل وكرامة”، خاصة الأسر غير القادرة على العمل وتم دعمهم ماديا.

وأوضحت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن أكثر المبادرات التى تدخل فى صميم العدالة هي مبادرة دعم صغار المزارعين واستهدفنا 100 ألف مزارع وبصدد عمل قاعدة بيانات لصغار المزراعين، مشيرة إلى أنهم لم يحصلوا على أي حقوق خلال الفترة السابقة، وبالشراكة مع الحكومة سيتم دعمهم نظرا لأن هذا يعد أمنا غذائيا قوميا وضرورة ترتيب الأولويات.

وذكرت عبدالقوي، أن دعم المزارعين مهم وأيضا المشروعات الصناعية الصغيرة، بجانب إتاحة فرص التعليم ودعم العلاج والخدمات الصحية، لافتة إلى أن الشعب المصري 60% منهم شباب ولا بد من إنتاج أكبر فى قطاعي الزراعة والصناعة، وضروري الخروج من مصطلح الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية ونحن مع التنمية المستدامة وليس الاكتفاء بالمبادرات الخاصة بالكراتين والبطاطين فقط.

نهى طلعت عبدالقوي التحالف الوطني للعمل الأهلي العدالة الإجتماعية المجتمع المدنى الحكومة والقطاع الخاص

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