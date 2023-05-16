افتتاح مدرستين جدد احتفالا بالعيد القومي في دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط وذلك فى ثالث جولة ميدانية تجريها، حيث جاءت جولة اليوم بمدينة ومركز فارسكور ورافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

واستهلت الجولة بافتتاح مدرسة العمدة طه بدوي الرسمية للغات بقرية شرباص، حيث تفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا بتبرع من أحد الأهالي على مساحة ٢٥٠٠م٢ بعدد ٢٢ فصل دراسى لرياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية وقاعات للأنشطة ومعامل وفناء مجهز بمساحة خضراء وملعب كرة طائرة، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل ومخطط إنشاء مدرسة ثانوى لتغطية القرية والمناطق المحيطة.

وتسلمت محافظ دمياط درعًا تذكاريًا من المجتمع المدنى، مشيدة بجهودهم لإقامة المدرسة، كما وجهت الشكر لهم على هذا الدعم الكبير.