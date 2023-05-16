حزب الشعب الديمقراطى: ندعو لنظام جديد يسعى لتضافر جهود الجمعيات والأحزاب

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحزب يعمل تحت رئاسته منذ أن بدأ في العمل كرئيس للحزب مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يحتك بهم بشكل دائم لتوفير أفضل فرص للمواطنين، ولكنها تقوم بتقرير حالة اجتماعية.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته بجلسة مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بـ"الحوار الوطني"، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد أن ندعو إلى نظام جديد يسعى لتضافر جهود الجمعيات التعاونية بأنواعها، والجمعيات الأهلية، والأحزاب، والمحافظة الواقع في دائرتها، بحيث إن تنضم للمجلس التنفيذي وتتضافر جهودها مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع برامج اجتماعية استباقية.

وتابع: لا بد أن يكون لكل منطقة من مناطق الجمهورية برنامج اجتماعي وحماية اجتماعية مختلفة تمامًا عن محافظة أخرى، ولا بد من وضع آلية عمل جديدة بمشاركة جميع الجمعيات والأحزاب.