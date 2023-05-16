تأجيل طعن "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة لـ11 يوليو

أجلت محكمة جنح النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، لجلسة 11 يوليو.



أسندت النيابة العامة إلى المتهم وأخر أنه فى غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم، وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمي وحصلا من المجنى عليهم على النقود.