الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل طعن "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة لـ11 يوليو

جريدة الدستور

أجلت محكمة جنح النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، لجلسة 11 يوليو.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم وأخر أنه فى غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم، وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمي وحصلا من المجنى عليهم على النقود.

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