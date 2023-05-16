إنقاذ 9 طالبات عَلقن في أسانسير عقار بطنطا عدة ساعات

تمكنت قوات الحماية المدنية بطنطا فى محافظة الغربية، من إنقاذ 9 طالبات عَلقن داخل أسانسير برج سكني بمدينة طنطا لعدة ساعات، بعد أن توقف الأسانسير في المسافة بين طابقين بسبب زيادة الحمولة، وعدم قدرتهن على الخروج.

كانت أجهزة الأمن بالغربية، تلقت بلاغا بتعطل مصعد كهربائي خاص بعمارة سكنية بمدينة طنطا وبداخله أشخاص، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة بشارع الشيتى بطنطا، ونجحت في سحب المصعد المعطل، وتبين احتجاز 9 أفراد داخل المصعد، واستخراجهم من داخل المصعد دون حدوث إصابات، وإنقاذهم وهم بحالة صحية جيدة.