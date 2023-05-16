في يومها العالمي.. أبرز المؤلفات عن نشأة وتطور المتاحف

يحتفل العالم في الثامن عشر من شهر مايو من كل عام، باليوم العالمي للمتاحف، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، ويوفر اليوم العالمي للمتاحف الفرصة لمحترفي المتاحف لمقابلة الجمهور وتنبيههم إلى التحديات التي تواجهها المتاحف، وزيادة الوعي العام بالدور الذي تلعبه المتاحف في تنمية المجتمع، كما أنه يشجع الحوار بين المتخصصين في المتاحف.

وبهذه المناسبة؛ يستعرض "الدستور" أبرز الكتب التي تناولت الحديث عن المتاحف ونشأتها وتطورها..

- علم المتاحف



في 312 صفحة، يتناول كتاب "علم المتاحف" لزاهي حواس وإبراهيم النواوي، دراسة لعلم المتاحف كالآتي: تاريخ ونشأة علم المتاحف، المتاحف الموجودة في مصر، المتاحف بالدول العربية والإسلامية، المتحف ووظائفه، إدارة المتاحف، العناية بالمجموعات المتحفية، عمارة المتاحف، تأمين المتحف، المواصفات العامة لعناصر المتحف، تسجيل مقتنيات المتحف، المعارض الخارجية ودليل عمل المرافقين للمعارض الخارجية، المعارض الدائمة والمؤقتة، المتحف والإنترنت، الإضاءة في المتحف، وسائل التحكم وقياس الرطوبة النسبية بالمتحف، دور المتاحف في المجتمع، تقنيات العرض المتحفي، والمتاحف ومقاومة السرقة والتهريب.

- المتاحف والمعارض والقصور

يعد كتاب "المتاحف والمعارض والقصور" للدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة، دراسة مسحية عن المتاحف والقصور المصرية وبعض المتاحف والقصور العربية والإسلامية والأجنبية، وقد توسع المؤلف في ذكر المتاحف الإنجليزية التي تمثل قمة المتاحف العالمية من حيث التنظيم والممون ومن حيث استهدافها للنواحي التعليمية لكي تكون القدوة والمرجع عند التفكير في إنشاء متحف وقدم المؤلف الكثير من الصور والرسوم التي تظهر مدى الروعة في انتاج السلف ووضع جانبها بعض الانطباعات التي تلقي عليها المزيد من الضوء، كما ضم بين ثنايا الكتاب بعض الصور للآثار الفنية العريقة التي تخلد أمجاد الآباء.

- علم المتاحف: نشأته، فروعه، وأثره

تناول كتاب "علم المتاحف: نشأته، فروعه، وأثره" للكاتب محمد جمال راش د، والصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع، الحديث عن علم المتاحف، إذ عُرف المجتمع المصري عبر تاريخه الطويل بطبيعته الإجتماعية الودودة وحس الفكاهة، فضلا عن الإلتفاف والمشاركة المجتمعية في الفرح وفي الأحزان والأزمات علي حدا سواء. بل ومن سماته وطرائفه كذلك حس الفضول، فتخيل إذا ما جري حادثاً في الطريق، أو ربما حريق أو مشكلة إذ تجد إلتفاف الناس بسرعة البرق حول الحدث لمعرفة ما يحدث، ومنهم من قد يتأخر علي عمله لمدي يد المعاونة.

- جماليات عمارة المتاحف المصرية

يغوص كتاب "جماليات عمارة المتاحف المصرية" للدكتور أيمن نبيه سعدالله، والصادر عن مكتبة الأنجلو المصرية لعام 2009، في عالم المتاحف.

وبحسب الناشر؛ فإن هذا الكتاب يعتبر تجربة فريدة وجديدة وممتعة فى عالم المتاحف الرائع، فالقارئ سوف يستمتع بجماليات عمارة المتاحف المصرية (المتحف المصرى - المتحف القبطى - المتحف الإسلامى - متحف النوبة) من حيث الوصف المعمارى وتكوين المتحف وتحليل للواجهة المتحفية، ثم يتعرف القارئ على نظريات وقيم الجمال المعمارى والتشكيل العام للواجهات من تشكيل وملامس ورموز وألوان وغيرها من عناصر التشكيل البصرى للواجهة، فهو كتاب ثرى وقيم بمعارفه ومهاراته وجمالياته فى التربية الفنية.