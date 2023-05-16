السجن المشدد 7 سنوات عقوبة المتهم بقتل الطفل مالك بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمعاقبة المتهم بقتل الطفل مالك محمد بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما نسب إليه من تهمة القتل الخطأ للطفل أثناء التواجد في حفل زفاف بمنطقة الروضة بدائرة القسم.

وتبين إطلاق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش في الهواء أثناء تواجده في حفل زفاف بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، وحينها كان الطفل مالك محمد ذات الـ10 أعوام يقف في البلكونة، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة شبرا الخيمة، بوصول طفل مصاب بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء وقوفه في بلكونة منزله بمنطقة الروضة وهو ما أسفر عن إصابته ودخوله في غيبوبة لمدة 70 يوما وبعدها توفي متأثرًا بإصابته، وجرى ضبط المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.