الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة المتهم بقتل الطفل مالك بالقليوبية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمعاقبة المتهم بقتل الطفل مالك محمد بطل التايكوندو على مستوى الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما نسب إليه من تهمة القتل الخطأ للطفل أثناء التواجد في حفل زفاف بمنطقة الروضة بدائرة القسم.

وتبين إطلاق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش في الهواء أثناء تواجده في حفل زفاف بمنطقة الروضة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، وحينها كان الطفل مالك محمد ذات الـ10 أعوام يقف في البلكونة، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة شبرا الخيمة، بوصول طفل مصاب بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء وقوفه في بلكونة منزله بمنطقة الروضة وهو ما أسفر عن إصابته ودخوله في غيبوبة لمدة 70 يوما وبعدها توفي متأثرًا بإصابته، وجرى ضبط المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

السجن المشدد 7 سنوات الطفل مالك بطل التايكوندو جنايات شبرا الخيمة خطف طفل محكمة جنايات شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يطلق حملة "رسائل بلدى أمانة"

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"