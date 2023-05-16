حزب "الجيل الديمقراطى" يقدم مقترحًا لرؤية مستدامة للتنمية السياحية بمصر

تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بمقترح لرؤية مستدامة للتنمية السياحية بمصر، خلال جلسات الحوار الوطني، حيث تتضمن رؤية الحزب، استحداث أنماط سياحية بديلة (غير تقليدية).

قدم الرؤية نيابة عن الحزب، الأستاذ إبراهيم علي، عضو لجنة السياحة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي.

وقال إن هناك حاجة ملحة لتطوير وتخطيط وتنشيط القطاع السياحي بمصر، للاستفادة منه بأقصى قدر ممكن، وهذا نظرًا لأهمية السياحة وتأثيرها على هيكل وأداء الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن السياحة أصبحت من أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث تساعد على توفير عدد كبير من فرص العمل داخل مصر، كما أنها مصدر مهم للنقد الأجنبي من الخارج، كما تعتبر السياحة ظاهرة إنسانية ونشاط اقتصادي واجتماعي، وتمثل قوة فاعلة ومؤثرة في الحياة الاجتماعية.

وشدد على أن قضية التنمية السياحية المستدامة في كثر من الدول تعتبر من القضايا المعاصرة، حيث تهدف إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي الحقيقي للفرد، وبالتالي تعتبر من المصادر الرئيسية للدخل القومي.

وأوضح عضو لجنة السياحة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، أن السياحة المظلمة - نوع من السياحة غير التقليدية - وهو مصطلح يتم إطلاقه على كل ما هو مؤلم ومحزن في المجال السياحي، مشيرًا إلى أن العديد من الدراسات أكدت إقبال السائحين على زيارة مثل هذه الأماكن لأسباب سياسية وثقافية.

ووفقًا لمشروع القرار الوزاري بشأن استحداث قسم السياحة غير التقليدية بالإدارة العامة للترويج السياحي، ينص مشروع القرار على استحداث قسم السياحة غير التقليدية بالإدارة العامة للترويج السياحي، التابعة للإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويختص القسم بدراسة وإنشاء خريطة مصرية لأنماط السياحة غير التقليدية، ووضع خطط للجذب السياحي لها، مع الخطط التنفيذية والإدارية في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل القسم.

وأوصى الحزب، بوضع استراتيجية قومية للتسويق والتنشيط السياحي، تعتمد على الميزة النسبية السياحية في كل مواقع السياحة المظلمة بمصر، لخلق عناصر جذب سياحية جديدة، تكون سببًا في تأكيد الطلب القائم، وخلق طلب جديد على نطاق زمني وجغرافي أوسع، مع حشد جميع الطاقات القومية الطبيعية والبشرية والمالية والتنظيمية والحكومية والشعبية لإعداد هذه الاستراتيجية.

كما أوصى حزب "الجيل" بوضع برامج ودورات تدريبية لموظفي شركات السياحة لكيفية التنشيط السياحي الخاص بالسياحة المظلمة، وكيفية تصميم الإعلانات بشكل يجذب السائحين داخليًا وخارجيًا، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الشركات الخارجية المنظمة للسياحة المظلمة وبيوت الخبرة عن طريق توفير الخدمات والتسهيلات الخاصة التي تتطلبها هذه النوعية من البرامج، والعمل على إعداد وتأهيل موارد بشرية ذات كفاءة عالية للعمل في مواقع السياحة المظلمة، وتوفير وسائل نقل سهلة وآمنة ورخيصة لتسهيل التنقل الداخلي.