لو فاتك الترند| مي سليم تتصدر التريند بعد حادث سير.. والحوار الوطني في الأعلى بحثًا

تصدر ترند اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار والتي تنوعت ما بين أخبار فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" لكم أبرز أخبار نشرة "لو فاتك الترند".

تعرضت لحادث سير.. ميس حمدان تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ مي سليم

تعرَّضت الفنانة مي سليم، لحادث سير، مساء اليوم الإثنين، أثناء قيادة سيارتها على الطريق الدائري متجهة إلى المعادى، أثناء ذهابها إلى أحد مواقع التصوير، وسط تساؤلات عن حالتها الصحية، وأكدت «ميس حمدان» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مي تعرَّضت لحادث سير أثناء قيادتها سيارتها الخاصة على الطريق الدائري، موضحة أنها بحالة صحية جيدة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"التعليم": لن يُعتد بأى إجابة فى كراسة أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع عمر مرموش حتى 2027

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري عمر مرموش، بداية من الموسم الجديد (2023-2024)، وذلك حسبما أعلن في بيان رسمي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أحمد بيومي يقترح ربط الأنشطة ببرنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة

قال أحمد محمد بيومي ممثل حزب الحرية المصري في جلسات الحوار الوطني، إنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني للإجابة عن ثلاث تساؤلات وهى ما هي مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية في تحسين الحماية وخاصة ذوى الإعاقة؟ وارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الانفاق؟، وكيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية في المرحلة المقبلة؟ لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

دلالات ونتائج غير متوقعة.. قراءة في الانتخابات التركية

صدمت نتيجة الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت الأحد 14 مايو الجاري، المتابعين للشأن التركي، حيث لم يستطع الرئيس الحالي مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، أو منافسه زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، من تحقيق نسبة أكبر من 50% من أصوات الناخبين، ويذهب الزعيمان نحو الإعادة في 28 مايو، لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)