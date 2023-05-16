"التعليم": لن يُعتد بأى إجابة فى كراسة أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في إطار إجراءات التصحيح الإلكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأضاف زلطة أن هذا البيان التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتباع طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحي يضمن كل الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.