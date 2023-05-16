ضياء رشوان: الحوار الوطنى يحترم الجميع ولا رغبة فى توجيه شىء سلبى لأى فئة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، الاحترام الكامل لكل المحامين.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني التى تنافش "برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، اليوم الثلاثاء.

وقال رشوان: "الحوار الوطني يحترم الجميع، وليست لدينا رغبة لتوجيه أي شىء سلبي لأي فئة في المجتمع".

وكان قد قال أحمد محمد بيومى، ممثل حزب الحرية المصري، إنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى للإجابة عن ثلاثة تساؤلات وهى: ما هى مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية فى تحسين الحماية وخاصة ذوى الإعاقة؟.. ارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الإنفاق؟.. كيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية فى المرحلة المقبلة؟.. ولابد من تحقيق التوازن بين الاحتياج وموارد الدولة.

واقترح "بيومي"، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى المخصصة لمناقشة المحور الاقتصادي، ربط الأنشطة ببرنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة، وربط الأمن الأسرى للأيتام بسوق العمل، ووضع برنامج للتحول الرقمة فى ظل استراتيجية التطوير، خاصة البرامج التى تعمل فى مجال الحماية الاجتماعية، علمًا بأن هناك عددًا من المؤسسات تعدى نفس الدور دون أن يكون هناك رابط بينها.

وطالب بسرعة العمل على إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأسر المستحقة، المال مقابل العمل، وتطوير القدرات المهنية للشباب، وتوسيع التغطية الجغرافية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث، على أن يكون من ضمن الفئات المشاركة فى البحث أحد المسئولين الأمنيين لمنع بعض التجاوزات التى قد تحدث.

ولفت إلى أن بعض المحامين يقوم بعمل خدع في البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم، ومن ثم يجب التدقيق بشأن الباحثين.