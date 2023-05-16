الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات بشوارع أبوتيج فى أسيوط تمهيدًا لرصفها

تركيب بلدورات
تركيب بلدورات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال أعمال التطوير والتجميل بتركيب البلدورات وإزالة التعديات بعدد من الشوارع والميادين بمركز أبوتيج تمهيدًا لرصفها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتجسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والانتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر لرفع كفاءة الشوارع في أسرع وقت ممكن.


وشدد على ضرورة المتابعة الدورية والإشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير والتجميل الجاري تنفيذها وذلك للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بتركيب البلدورات والأرصفة وإزالة التعديات والعوائق والمخلفات ببعض الشوارع بأبوتيج وتسويتها ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف.


حيث تم البدء في أعمال تركيب البلدورات بمنطقة ميدان الفرغل وشارع بيوض وشارع الإدارة الصحية بمدينة أبوتيج بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك بإشراف ومتابعة من رئيس المركز ونوابه ومسئولي الرصف والطرق والاشغالات والمرافق.

 

هذا وكان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكثيف الندوات والفعاليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى التنسيق بين اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة وتكثيف الندوات للتوعية بأهمية المشاركة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة في دورتها الثانية والتي اطلقتها الحكومة المصرية.

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استكمال أعمال التطوير الحركة المرورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلامة على الطرق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الوحدة المحلية بقري ومراكز المحافظة تقديم خدمات أفضل للمواطنين خطط التنمية المستدامة للمشروعات الخضراء الذكية

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