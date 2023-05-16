إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

أمسك أهالي قرية حلفا، التابعة لمركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، لصًا، في أثناء محاولته خطف طفلة صغيرة تلعب أمام منزلها، حيث استدرجها بحجة شراء حلوى، ولاحظت الأم غياب طفلتها من أمام المنزل فأسرع شباب القرية للبحث عنها.

وأسرع الشباب بالبحث عن الطفلة بالدراجات البخارية حتى تمكنوا من الإمساك باللص أثناء هروبه بالطفلة عند مدخل القرية وربطوه بالحبال واتصلوا بشرطة المركز.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالإمساك بلص أثناء اختطافه طفلة صغيرة بقرية حلفا التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا، برئاسة المقدم أحمد عبدالحكيم رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة بأن شخصًا في العقد الرابع من العمر وغريبًا عن القرية تم الإمساك به أثناء اصطحابه لطفلة صغيرة من قرية حلفا، وتمكن الأهالي من ضبطه وربطه بالحبال حتى وصول قوة الشرطة واقتياده للمركز.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.