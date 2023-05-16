الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كارلوس أوسوريو يمنح الثنائي محمود شبانة والزناري تعليمات خاصة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

حرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح ثنائي الدفاع محمود شبانة ومصطفى الزناري تعليمات خاصة على هامش المران الصباحي اليوم استعداداً لمواجهة أسوان المقبلة.

وشرح أوسوريو بعض النقاط الفنية للثنائي ونفذاها خلال المران بشكل عملي في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كارلوس أوسوريو المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وانطلق المران بجلسة قوية بين خوان كارلوس أوسوريو و اللاعبين، حيث طالبهم المدير الفني بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة من أجل الفترة المقبلة، وعدم السماح بتكرار اي أخطاء في القادم .

الدوري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس بنادي الزمالك عدم شبانة كارلوس أوسوريو محمود شبانة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته.. المطرب: "اخترتك وأنا عارف إنك مش بنت بنوت"

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى النقص الحاد بالمستلزمات بمستشفى حلوان العام

حملات على أسواق اللحوم ومتابعة محصول القمح.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"