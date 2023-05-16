كارلوس أوسوريو يمنح الثنائي محمود شبانة والزناري تعليمات خاصة

حرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح ثنائي الدفاع محمود شبانة ومصطفى الزناري تعليمات خاصة على هامش المران الصباحي اليوم استعداداً لمواجهة أسوان المقبلة.

وشرح أوسوريو بعض النقاط الفنية للثنائي ونفذاها خلال المران بشكل عملي في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كارلوس أوسوريو المدير الفني، تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وانطلق المران بجلسة قوية بين خوان كارلوس أوسوريو و اللاعبين، حيث طالبهم المدير الفني بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة من أجل الفترة المقبلة، وعدم السماح بتكرار اي أخطاء في القادم .