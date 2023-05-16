الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين أصابوا شابا بطلق ناري في البساتين

حبس
حبس

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة سلاح نارى وإصابة شاب في مشاجرة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة والتحرى حول الواقعة.

كانت انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان بلاغ بنشوب مشاجرة بين طـرف أول: أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى خرطوش وتم إسعافه بإحدى المستشفيات، وطرف ثان: 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية". 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة البساتين الجزئية حبس التحقيقات كاميرات المراقبة شاب مشاجرة سلاح نارى

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